Воздушный шар с изображением наград времен войны поднимется в небо Ставрополья

В правительстве Ставропольского края сообщили, что над станцией Ессентукской в воздух поднимется огромный воздушный шар с изображением наград времен Великой Отечественной войны.

Аэростат поднимется во время майских праздников. Точкой старта станет стадион "Мечта". Объем этого шара превышает стандартный почти в два раза и составляет 400 кубометров.

- Мы благодарны воздухоплавателю Виталию Ненашеву, что в этом году главный воздушный шар России с одноименным названием пролетит именно над Предгорьем, - заявил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Напомним, в апреле уже стартовал автопробег с участием ретро-машин, приуроченный ко Дню Победы.