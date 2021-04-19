Нарушения на предприятиях по производству хлеба обнаружили на Ставрополье

Управление Роспотребнадзора по краю проводит контроль за качеством и безопасностью хлебобулочных, мукомольно-крупяных и кондитерских изделий. Так, на 11 объектах специалисты выявили нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Среди них – несоблюдение условий хранения и сроков годности продукции, нарушения режима дезинфекции оборудования, несоблюдение правил личной гигиены работниками и отсутствие личных медицинских книжек.

Ответственным лицам назначили административные штрафы.

Кроме того, хлебобулочные изделия проверили по санитарно-химическим показателям. В исследованных 54 образцах патогенных микроорганизмов и токсичных элементов не обнаружили.

Управление Роспотребнадзора по региону напоминает, что при покупке пищевых продуктов нужно обращать внимание на внешний вид, целостность упаковки, соблюдение условий хранения и сроков годности.

В случае сомнений в качестве и безопасности приобретаемых пищевых продуктов, в том числе хлебобулочных, мукомольно-крупяных и кондитерских изделий, потребитель может направить в Управление Роспотребнадзора письменное обращение.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жительница Будённовска обнаружила в своем поджаренном тосте внушительный кусок стекла. На это возмущённая женщина пожаловалась в одной из городских групп в социальных сетях.

- Я купила свежий батон в магазине «Азбука хлеба». Решила съесть бутерброд, а он оказался опасным для жизни. Нашли осколок стекла. А у нас двое детей, которые могли оказаться менее внимательными и пораниться, - рассказала «Комсомольской правде на Северном Кавказе» возмущенная женщина.