Комсомольский пруд Ставрополя стал лучшим проектом благоустройства в России

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Комсомольский пруд в Ставрополе, который так полюбился местным жителям, вошел в федеральный реестр лучших муниципальных практик по благоустройству.

Так, в перечне лучших практик значатся более 100 объектов благоустройства в регионах по всей России. Главный ставропольский водоем вошел в почетный список в номинации «Городской сад и сквер как место для отдыха и общения». Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Напомним, что территорию Комсомольского пруда благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За идею масштабной реконструкции проголосовали жители краевого центра.

В соцсетях ставропольцы охотно публикуют фото со своими детьми, друзьями и близкими людьми, гуляющими на территории озера.

Кстати, рейтинговое голосование по определению объектов благоустройства на 2022 год начнется 26 апреля и продлится до 30 мая на сайте https://26.gorodsreda.ru/ .

В нем будут участвовать три общественных территории Ставрополя: бульвар на ул. Ивана Щипакина, сквер с фонтаном на ул. Ленина и сквер в районе стоматологической поликлиники на ул. Руставели. Все они вошли в список участников по итогам сбора предложений от горожан.