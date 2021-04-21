Несколько старинных кладбищ пропали под застройкой нынешнего центра Ставрополя

В Ставрополе вспомнили про пропавшие кладбища царских времен Фото: Иван МАКЕЕВ

Много кладбищ дореволюционного периода уничтожили для расширения городов. Несколько старинных участков захоронений так исчезли под современными улицами Ставрополя. Например, кладбище представителей различных конфессий и могилы бывших членов элитного общества.

В Ставрополе аристократов и интеллигентов хранили на шести кладбищах, одно из них - Варваринское кладбище. Его ликвидировали, а на могилах построили современные улицы Голенева, Спартака, Комсомольской и Розы Люксембург. Отметим, что проводить захоронения там прекратили еще до 1917 года, а убрали погост только в середине 20 века.

Еще одно кладбище находилось на месте пересечения улицы Мира и проспекта Октябрьской революции. Здесь хоронили верующих разных конфессий. Об этом рассказал краевед Роман Нутрихин корреспонденту ИА "Победа26".