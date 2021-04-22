На Ставрополье сгорела попавшая в ДТП машина

Инцидент произошел 22 апреля, около 12:00, на автодороге «Светлоград – Благодарный – Буденновск». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Там водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и, чтобы уйти от столкновения, съехал с дороги, а потом врезался в дерево. От удара автомобиль загорелся, 42-летний водитель успел выбраться, ему помогли очевидцы.

Пострадавшего доставили в больницу с переломом ноги и ожогами шеи. Автомобиль к приезду пожарных полностью выгорел.

Госавтоинспекция Ставрополья в очередной раз напоминает участникам дорожного движения, что маневры обгона и опережения должны выполняться обдуманно и строго в соответствии с ПДД. Выезд на встречную полосу за сплошную линию разметки приводит к трагедиям!