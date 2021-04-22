Двое жителей Ставрополья открыли стрельбу по полицейским в Дагестане

В Дагестане двое мужчин открыли стрельбу по сотрудникам полиции. Произошло все сегодня днем в Кизляре во время задержания двух приезжих - 1988 и 1969 года рождения, которые находились в федеральном розыске. Мужчины стали отстреливаться, но уйти им все же не удалось. Их задержали. Оба они приехали со Ставрополья.

- Задержанные числились в федеральном розыске за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, - сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе МВД по Дагестану.

По предварительным данным, в результате перестрелки никто не пострадал. Обстоятельства и детали произошедшего уточняются.