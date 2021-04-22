В социальных сетях жители Ставрополя пожаловались на состояние дороги проезда Лазурный. Вся дорога - как после бомбежки. Десятки маленьких и больших ям усеяли всю проезжую часть. По словам местных жителей, дорогу не ремонтировали 20 лет.

Особенно тяжело автомобилистам. На проезде не один раз застревали внедорожники. А школьникам, которые каждый день идут на учебу, тяжело преодолевать этот участок.

- В ближайшие дни, если дождя не будет, сделают профилировку дорожного полотна. Будет ли построена новая дорога в 2021 году - зависит от объемов финансирования из бюджета края, - цитирует мэрию Ставрополя ИА "Победа26".