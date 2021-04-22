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Общество22 апреля 2021 23:09

С начала 2021 года 60 жителей Ставрополья переселили из ветхого жилья

Программа переселения из аварийного жилья рассчитана до 2025 года. К этому времени необходимо дать новое жилье 2204 людям
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Уже 60 человек въехали в новое жилье с помощью региональных властей. За 2021 год должны переселить 387 жильцов из аварийных домов, а к концу 2025 - 2204 человека.

В Пятигорске уже стартовало возведение трех многоквартирных домов, а в Кировском городском круге строительство подобных многоэтажек начнется в мае.

- Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» жители нашего региона получают комфортабельное жильё. В ближайшее время ключи от новых квартир получат граждане из Георгиевска, для которых был построен пятиэтажный дом, – заявил и. о. главы минстроя Ставрополья Валерий Савченко.