Из Ставрополя вывезли более 1,3 тысяч кубов мусора

В Ставрополе закончили городской субботник. В мероприятиях участвовало более 32 тысяч местных жителей, передает пресс-служба мэрии.

Среди тех, кто убирал город, - госслужащие, политики, сотрудники предприятий, студенты, школьники и все неравнодушные горожане. Уборка началась ранним утром, было задействовано более 200 единиц техники. На полигон вывезено более 1,3 тысяч кубов мусора.

Фото: мэрия Ставрополя

- Люди очищали скверы, парки, аллеи, придомовые территории, дворы, детские площадки, участки возле офисов, рынков, магазинов и учебных заведений, парковки от мусора, брошенного нерадивыми горожанами. Всего убрано около 26 гектаров территории. Помимо жилых и общественных пространств, генеральная уборка прошла в местах массового отдыха: у Комсомольского, Пионерского и Елагина прудов, «Павловой дачи», - поясняет администрация Ставрополя.

Фото: мэрия Ставрополя

Кроме того, в рамках весенних субботников были посажены 30 лип на проспекте Российский.