Пять человек скончались от ковида за сутки на Ставрополье

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 106 человек. Число зараженных достигло 52622. За вчерашний день жертвами ковида стали пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего за весь период пандемии в нашем регионе скончались1335.

За сутки победить болезнь смогли 53 человека.

Выявление новых случаев заболевания идет ежедневно. Всего сделано 1 миллион 678 тысячи тестов на коронавирус. Новые факты берутся на медицинский контроль, заболевшим оказывается помощь.

- Вакцинация в крае наращивает темпы, всего прививку от COVID-19 уже сделали почти 184 тысячи человек .Но важно по-прежнему соблюдать бдительность в вопросах эпидемиологической безопасности. Берегите себя и близких! – говорится в сообщении.