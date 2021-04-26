Житель Ставрополья ударил полицейского за отказ брать взятку

В Красногвардейском районе вынесли приговор Максиму Пальчунову. Его обвиняли в покушении на дачу взятки и посягательстве на сотрудника полиции, передает пресс-служба суда.

Утром 13 апреля 2021 года полицейские заметили Пальчунова, который в нетрезвом виде шел по улице шаткой походкой. На вопросы сотрудников мужчина отвечал несвязно, из рта разило спиртом, следует из данных суда. Нарушителя забрали в отдел для составления административного протокола по статье КоАП "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Еще в служебной машине Пальчунов протягивал полицейским взятку. Но те отказались. И тогда в отделе раздосадованный мужчина боднул одного из сотрудников. В результате у потерпевшего возникла закрытая черепно-мозговая травма. Пьяный нарушитель сразу стал фигурантом дела по статьям "Покушение на дачу взятки" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

- Судом гражданину П. назначено наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца. Назначенное П. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года 2 месяца, - сказано в сообщении Красногвардейского районного суда.