Ставрополье встретит праздник Пасхи с частицей Благодатного огня

За последние годы стало традицией то, что в канун Пасхи частица Благодатного огня прибывает на Ставрополье из Иерусалима. 2021-й не станет исключением.

В приближающуюся пасхальную ночь, так же, как и прежде, лампада должна быть принесена в край. Сейчас ведутся необходимые приготовления.

- Благодатный огонь - один из символов празднования Светлого Христова Воскресения. Его живое пламя согревает сердца людей, дарит силы и радость, - прокомментировал Владимир Владимиров.

Напомним, Пасха в 2021 году отмечается 2 мая. Во всех храмах и церквях Ставрополья пройдет богослужения. Верующие могут принести пасхальные обеды, чтобы освятить их у местных священников.