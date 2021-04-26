Житель Ставрополья приговорен к 18 годам за убийство, насилие и угрозы расправой

В Георгиевске вынесли приговор местному жителю. Его обвиняли в преступлениях, предусмотренных пятью статьями УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

В апреле 2018 года подсудимый совершил сексуальное насилие в отношении незнакомой женщины. А после причинил ей тяжкий вред здоровью. Через год он повздорил с другой незнакомкой. Фигурант дела дважды ударил ее в голову, а после того, как та упала на землю, до смерти забил ее баллонным ключом и буксировочным тросом с металлическим крюком. Орудиями мужчина нанес не менее десяти ударов в область головы.

В ноябре 2019 года, будучи подозреваемым по делу, в СИЗО угрожал должностному лицу физической расправой и заказным убийством. В тот же месяц он напал на сотрудника и нанес ему один удар в челюсть.

Мужчину обвиняли в "Убийстве", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Насильственные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", "Угроза убийством, причинением вреда здоровью, совершенные в отношении должностного лица в связи с производством предварительного следствия" и "Угроза убийством, причинением вреда здоровью, совершенные в отношении должностного лица в связи с производством предварительного следствия, совершенные с применением насилия, не опасного для здоровья".

- Обвиняемый, как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал. Однако государственный обвинитель представил суду неоспоримые доказательства виновности лица. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет и 31 день в колонии строгого режима и штрафа в 120 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.