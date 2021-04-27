В Ставрополе в аварии пострадал 26-летний пассажир

Инцидент произошел 26 апреля, около 23:00, на проспекте Кулакова в Ставрополе. Там водитель автомобиля АУДИ Q7, выезжая с улицы Октябрьская, не уступил дорогу и врезался в Джили Емгранд, который ехал по проспекту Кулакова прямо в направлении улицы Коломийцева.

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, 26-летний пассажир Джили получил ушибы. Внедорожником управлял 39-летний житель Ставрополя. В момент аварии мужчина был трезв. За последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Водитель легковушки привлечен к административной ответственности за незаконное нанесение цветографической схемы такси на транспортное средство по ч. 7 ст. 12.5 КоАП РФ. По факту происшествия проводится проверка.