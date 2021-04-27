11 мая 2021 выходной или нет на Ставрополье: власти дали ответ на этот вопрос. Так, Владимир Владимиров рассказал, что, несмотря на продленные нерабочие дни между майскими праздниками, Радоницу нерабочим днем.

- Получаю вопросы, выходной или нет на Радоницу в этом году. Напомню, еще в 2016 году мы установили, что Радоница - день поминовения усопших - должна быть выходным днем. По этому поводу принят краевой закон, он по-прежнему действует. В этом году Радоница выпадает на 11 мая. И значит, этот день на Ставрополье будет нерабочим, - прокомментировал губернатор.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что президент России на прошлой неделе подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято в целях стабилизации эпидемиологической обстановки.