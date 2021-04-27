Депутаты Ставропольской Думы держат на контроле модернизацию первичного звена здравоохранения в селе

К концу 2021 года для больниц Ставрополья приобретут 37 мобильных флюорографических и маммографических комплексов и более двух тысяч единиц другого медоборудования

Депутаты комитета Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению посетили Кочубеевскиймуниципальный округ.

Поездка состоялась в рамках контроля за исполнением регионального закона «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края».

В окружной больнице депутаты осмотрели передвижной фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

Он оснащен электрокардиографом, индикатором внутриглазного давления, биохимическим анализатором, ростомером, весами для младенцев и взрослых, бактерицидным облучателем, фельдшерским набором и другим оборудованием.

Комплекс позволяет провести диагностику заболеваний и обеспечить медицинской помощью жителей сел.

В Новозеленчукском ФАПе также проведен ремонт, реализованный в рамках проекта государственно-частного партнерства.

На сегодняшний день там есть все необходимое для оказания медпомощи, благодаря финансовым вложениям меценатов – депутата краевой Думы Валерия Черницова и руководителя ООО «Альфа» Алексея Добронравова.

Депутаты ознакомились с процессом ремонта поликлиники Кочубеевской окружной больницы, который будет завершен этой осенью.

Фото: пресс-служба краевой Думы

В Казьминской участковой больнице также сделали капремонт и заменили инженерные коммуникации. Стоимость работ, в том числе с закупкой медоборудования, составила около 29 миллионов рублей. Эти деньги выделили из краевого бюджета. Кстати, в участковой больнице после ремонта отдельно обустроили пункт скорой помощи.

По итогам поездки парламентарии под председательством руководителя комитета Валентины Муравьевой провели совещание в администрации Кочубеевского округа по реализации регионального проекта об оказании первичной медико-санитарной помощи в 2021 году.

К обсуждению пригласили представителей краевых министерств – здравоохранения, строительства и архитектуры, администрацию и Думу Кочубеевского округа, Территориального фонда ОМС, Ставропольского медицинского госуниверситета, Ставропольского базового медколледжа, главных врачей окружных больниц региона.

По словам замминистра здравоохранения края Натальи Звягинцевой, к концу 2021 года для больниц Ставрополья приобретут 37 мобильных флюорографических и маммографических комплексов и более двух тысяч единиц другого медоборудования.

Андрей Уваров, заместитель министра строительства и архитектуры региона, рассказал о планах строительства и реконструкции восьми поликлиник, проинформировал, что в текущем году капитально отремонтируют 373 объекта здравоохранения.

Еще одной важной темой обсуждения стало кадровое обеспечение медучреждений – на данный момент не закрыто 2,5 тысячи вакансий медработников среднего звена.

Предложениями по решению данной проблемы с депутатами поделились представители Ставропольского государственного медицинского университета, Ставропольского базового медколледжа, руководители Грачевской, Андроповской, Кочубеевской и Шпаковскойокружных больниц.

Ставропольские депутаты обратили внимание, что необходимо выработать программу конкретных действий для решения вопросов с жильем и транспортом для обеспечения медицинскими кадрами сельских территорий.

- Ставрополье активно работает по формированию доступной сети первичного звена здравоохранения в малонаселенных территориях, выполняя поставленную задачу президентом страны Владимиром Путиным, озвученную в Послании Федеральному Собранию. Сегодня мы с депутатами наглядно убедились, что Ставропольский край уже несколько лет активно реализует эту задачу. На примере Кочубеевского округа мы видим, что регион готов эффективно и максимально быстро решать поставленные вопросы по первичной помощи. Если будем и дальше такими темпами двигаться, уверена, мы постепенно уйдем от очередей в амбулаториях, трудностей с записью на диагностику к профильному специалисту, получения рецептов и больничных, – прокомментировала итоги выездного совещания Валентина Муравьева.