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Общество27 апреля 2021 18:09

Губернатор Ставрополья начал "Прямую линию" с жителями края

Эфир начался с подведения итогов предыдущего разговора губернатора с населением
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Глава Ставропольского края Владимир Владимиров дал старт апрельской "Прямой линии"

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров дал старт апрельской "Прямой линии"

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объяснил важность проведения "Прямых линий" с населением. По его словам, представителям власти очень важно сохранять связь с жителями и видеть "воочию" результаты своих действий.

Глава края отметил, что лично для него радостно понимать, что проблемы Ставрополья могут решиться "здесь и сейчас". Министры и главы администрации могут слышать напрямую запросы население и оперативно реагировать.

Напомним, 27 апреля в 18:00 началась прямая трансляция с Владимировым. Он ответит на вопросы зрителей, поговорит с главами ведомств и назначит вектор дальнейшей работы.