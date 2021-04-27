В этом году пройдут все мероприятия на Пасху, которые были запрещены из-за коронавируса

Губернатор Ставропольского края во время "Прямой линии" с населением

Во время "Прямой линии" с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым сообщили, что в этом году на Пасху жители края смогут посещать кладбища и религиозные мероприятия. В 2020 году это было невозможно из-за пандемии.

Уже сейчас эпидемиологическая ситуация выровнялась. Медработники сделали большой вклад в борьбу с коронавирусом, закуплены необходимые аппараты ИВЛ, выделены койки. Всего этого не было в первую волну коронавируса, поэтому запретили все мероприятия.

Напомним, прямо сейчас идет "Прямая линия" с главой региона, любой зритель может задать вопрос или попросить помощи в решении какой-либо проблемы.