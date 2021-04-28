Прокуратура края нашла нарушения в реконструкции прудов в Ставрополе

Прокуратура Ставрополья нашла нарушения в реконструкции Комсомольского и Пионерского прудов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно результатам проверки, работы выполнены некачественно.

- Нарушена работоспособность систем видеонаблюдения и освещения на территории Комсомольского пруда, резинового покрытия. Выявлен застой поверхностных вод на детской площадке, отсутствует информационный плакат с указанием правил использования детского игрового оборудования на территории Пионерского пруда. Имеется отклонение от горизонтальной оси деревянного настила трибуны на территории Комсомольского пруда, провалы, просадки и расстыковки плиточного покрытия на территориях обоих прудов, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Контракт на реконструкцию территории выиграло ООО "Технология". В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" подрядчику выделили более 449 млн рублей. По факту директору организации вынесено представление об устранении нарушений.

Также организация провалила сроки реализации контракта. Объект должны были сдать в конце ноября, но работы продолжались еще месяц.

- На территории Пионерского пруда работы по облицовке стен искусственного ручья гранитными плитами, устройству покрытия из бетонных плит основных пешеходных зон, устройству покрытия из ДПК, устройству синтетического льда, устройству детского комплекса в полном объеме не выполнены, - сказано в сообщении прокуратуры.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Материал находится в суде на рассмотрении.