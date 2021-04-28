В Кисловодске мужчина угрожал сожительнице расправой за обвинение в краже

Очевидцами конфликта стали соседи потерпевшей, которые и сообщили в дежурную часть полиции Кисловодска об инциденте. Конфликт между сожителями произошел во время пьянки.

В разгар застолья женщина повздорила со своим мужчиной и обвинила его в краже мобильного.

Сожитель ставропольчанки оскорбился ложными обвинениями и разозлился. Так, разъяренный мужчина схватил женщину за шею и начал угрожать ей убийством.

Женщина вырвалась из рук злоумышленника, выбежала из квартиры и побежала к соседям.

Ее 43-летнего сожителя доставили в отдел полиции. Против него возбудили уголовное дело по статье: «Угроза убийством».