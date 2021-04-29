На Ставрополье число умерших от ковида достигло 1354

Число выписанных из-под медицинского наблюдения пациентов увеличилось еще на 89 человек и в целом превысило 50 тысяч.

Работа по выявлению новых случаев COVID-19 продолжается. Об этом сообщил 29 апреля губернатор Ставрополья.

В нашем регионе каждый день выполняется около 7 тысяч тестирований на COVID-19, за весь период — уже 1,7 миллиона. С теми, у кого выявлена коронавирусная инфекция, работают врачи.

За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 81 жителя региона. Число зараженных достигло 52914.

Также за вчерашний день жертвами инфекции стали пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших за весь период пандемии достигло 1354.