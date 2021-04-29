В Ставрополе до 15 мая устранят дефекты на территории Комсомольского пруда

В Ставрополе на днях местные жители оказались недовольны качеством работ на Комсомольском пруду. Через несколько дней прокуратура также выявила нарушения в проведенных работах.

В частности, во время проверки обнаружили отклонение от горизонтальной оси деревянного настила, просадки и расстыковки плиточного покрытия и застой воды на детской площадке.

Городская администрация уже давно пытается заставить подрядчика выполнить обязательства по контракту. Поэтому поддержка прокуратуры как раз кстати.

Кроме этого, есть вопросы к благоустройству Пионерского пруда.

Если конкретнее, то работы были выполнены не в полном объеме и с нарушением установленных сроков.

Как выяснилось, дефекты на территории Комсомольского пруда планируют устранить до 15 мая.