Крестный ход 2021 в Ставрополе отменен

2 мая православные верующие Ставрополья встретят праздник Светлого Христова Воскресения — Пасху.

Накануне праздника, в Великую Субботу, в краевую столицу специальным авиарейсом из Иерусалима привезут Благодатный огонь.

Как рассказал «КП-Северный Кавказ» митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, во всех рамах нашего региона пройдут богослужения.

Также в этот день во всех церквях Ставрополья до вечернего богослужения прихожане могут освятить творожные пасхи, куличи, яйца.

Однако в связи с эпидемиологической обстановкой, традиционный Пасхальный крестный ход от Андреевского собора до Казанского кафедрального собора в 2021 году не состоится.