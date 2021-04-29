На Ставрополье в аварии с грузовиком погибли 4 человека

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел сегодня, 29 апреля, около 13:00, на автодороге «Преградное – Тахта – Ипатово» в Ипатовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Водитель грузовика проявил невнимательность к дорожной обстановке, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. ВАЗ-2110 остановился впереди для совершения маневра поворота.

По инерции грузовик продолжил движение на встречной полосе, где столкнулся с автомобилем Шевроле Авео. Шевроле и КаМАЗ от удара съехали в кювет.

На месте аварии погибли 4 человека: водитель и три пассажира автомобиля Шевроле, в том числе полугодовалый ребенок.

Водитель и пассажир «десятки» доставлены в больницу. Все участники происшествия – жители Ипатовского городского округа.

Водитель грузовика в ДТП не пострадал. 31-летний мужчина в момент ДТП был трезв.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются.