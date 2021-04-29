Прокуратурой начата проверка после смертельного ДТП на Ставрополье

Прокуратура Ставропольского края проводит проверку по факту ДТП в Ипатовском городском округе. Мероприятия организованы по требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Авария случилась 29 апреля на трассе "Преградное – Тахта – Ипатово". По предварительной информации ГИБДД Ставропольского края, водитель грузовика протаранил ВАЗ-2110, который остановился для совершения поворота. По инерции автомобиль выкинуло на встречную полосу, где в него врезался Шевроле Авео. Погибли водитель и три пассажира иномарки. Среди был полугодовалый ребенок. Водитель и пассажир "десятки" находятся в больнице, водитель грузовика не пострадал.