Около 100 тысяч ставропольцев проголосовали за объекты благоустройства на 2022

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поделился новостями о ходе голосования за объекты благоустройства на 2022 год. За несколько дней почти 100 тысяч жителей региона приняли участие в опросе.

Голосование проходит в онлайн-формате, ставропольцы могут оставить голос через специальный портал. Мероприятие стартовало 26 апреля и закончится 30 мая. По его итогам создадут перечень объектов для благоустройства на следующий год.

Наибольшую активность проявили жители Ставрополя, затем идут Пятигорск и Невинномысск.

Напомним, что жители 33 муниципалитетов выбирают один из предложенных вариантов для облагораживания. В Невинномысске их, например, было три. А всего по Ставропольскому краю - 85. В каждом городском округе благоустроят один объект, который получит большинство голосов.