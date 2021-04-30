В Ставрополе под колеса легковушки попал пьяный пешеход

Инцидент произошел 29 апреля, около 21:00, на проспекте Кулакова в Ставрополе. Водитель «Хендэ Солярис» сбил пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, по словам водителя, на запрещающий сигнал светофора.

С травмой головы 35-летнего пешехода доставили в больницу. У него установили алкогольную интоксикацию.

Выяснилось, что 24-летний водитель иномарки в момент аварии был трезв. Злостным нарушителем ПДД он не является.

По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.