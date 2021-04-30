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Происшествия30 апреля 2021 19:02

Следователи возбудили второе уголовное дело по факту ДТП с детьми на Ставрополье

Погибли пять человек
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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На Ставрополье возбудили второе уголовное дело по факту ДТП в Грачевском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по Ставропольскому краю.

- Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сказано в сообщении.

В аварии микроавтобуса и КамАЗа погибли 5 девочек из баскетбольной команды, еще как минимум 8 человек пострадали. Школьницы из Волгограда ехали на соревнования в Черкесск. Поезда зарегистрирована не была.

ЧП