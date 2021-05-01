Против главы Росимущества на Ставрополье заведено уголовное дело

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против главы Территориального управления Росимущества. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Производство началось по материалам Прокуратуры Ставропольского края. В ходе проверки выяснилось, что в декабре 2020 года глава управления при заключении договора с юрлицом нарушил требования законодательства об обороте сельскохозяйственных земель. Должностное лицо неправильно рассчитало выкупную стоимость участка в 14 гектаров. Бюджету России нанесен ущерб в размере более 168 млн рублей. Кроме того, государство лишилось права собственности на участок, вопреки запрету на приватизацию сельхозугодий на Ставрополье.

- Материалы проверки были направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения в отношении руководителя Территориального управления Росимущества в Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по статье "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, с причинением тяжких последствий", - сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Надзорного ведомство следит за ходом расследования.

По данным сайта ставропольского управления Росимущества, на сегодняшний день руководитель - Александр Ковалев. Источник "КП", знакомый с материалами дела, уточнил, что земля досталась ООО "Агроальянс".