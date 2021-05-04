На фестивале в Железноводске сожгли чучело коронавируса

В Железноводске на новом для курорта фестивале курортного рубля «#Спасибогостям» сожгли коронавирус.

- Вот так и проходит "слава" мирская, коронавирусная, - шутит глава Железноводска Евгений Моисеев. - Под занавес нашего первого фестиваля Курортного рубля сгорел и коронавирус от инъекции нашей российской вакцины и от наших лечебных факторов.

Мэр посоветовал сделать прививку против ковида и пригласил россиян на курорт оздоровляться. Как сказал Моисеев ранее, необычный праздник станет для Железноводска ежегодным. Главная его тема - это введение в России курортного сбора. Прошло уже 3 года с этих пор. В рамках фестиваля открываются летние бюветы и городские фонтаны.