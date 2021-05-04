В Невинномысске задержали преступника в федеральном розыске

В Невинномысске задержали 31-летнего наркодилера в федеральном розыске. Во время ночного патрулирования полицейские заметили подозрительного прохожего, который, увидев сотрудников, спешно попытался скрыться.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю, доставив его в отдел внутренних дел и пробив данные по базе, выяснилось, что мужчина числится в федеральном розыске по инициативе полицейских из Краснодарского края.

- В январе прошлого года в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", - комментируют в ведомстве. - Злоумышленник скрылся от органов следствия, в результате чего был объявлен в федеральный розыск. В настоящее время мужчина передан инициатору розыска.