В Кабардино-Балкарии работники осадили завод, требуя зарплату за полгода

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В Кабардино-Балкарии десятки человек осадили стекольный завод из-за долга по зарплатам. Люди отказывались уходить, не дождавшись ответа, когда им начислят деньги за отработанные полглода. По данным ФНС за прошлый отчетный период, предприятие заплатило по налогам больше 21 млн рублей. Но еще "висит" долг больше 46 млн.

В следственном комитете республики "КП-Северный Кавказ" уточнили, что в Чегемском районе по этому факту инициировали доследственную проверку.

- Сотрудники указанного выше предприятия могут обратиться в следственный отдел по Чегемскому району, расположенный по адресу: город Чегем, улица Баксанское Шоссе, 24 "а", - добавили в ведомстве.