В Ставрополе бизнесмена заподозрили в уклонении от налогов на 15 млн рублей

В Ставрополе следственный комитет завел уголовное дело на директора компании «Голденэпл». Бизнесмена подозревается в уклонении от уплаты налогов (статья 199 УК РФ).

Следствие считает, что с января 2017 года по сентябрь 2019 он не платил НДС, представляя декларации с заведомо ложными сведениями. В компании прошел обыск с выемкой документов.

- Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 15 миллионов 500 тысяч рублей. Данное уголовное дело возбуждено СКР по материалам ГУ МВД России по Ставропольскому краю, - уточнили в СКР СК.