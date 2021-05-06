Раскрыты данные загса Ставрополья за время Великой Отечественной войны

За годы войны на Ставрополье зарегистрировали более 25 тысяч браков. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства Ставропольского края.

Мужчины в среднем женились в 25-27 лет, девушки выходили замуж в 19-23 года. За годы войны сократилось число разводов. Так, в 1940 году их было около 1,5 тысяч, а в 1945-м - 50.

Также, по данным краевого загса, за время войны родилось 140 тысяч детей. Самое распространенное имя среди мальчиков - Иван, Николай, Владимир, Виктор и Василий, а среди девочек - Мария, Нина, Галина, Валентина и Людмила. Кроме того, начиная с 1942 года в разы увеличивалось количество случаев усыновления.