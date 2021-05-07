В Ингушетии выявили крупную растрату при подготовке фестиваля культуры и спорта

В Ингушетии выявили растрату средств в министерстве спорта республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

- Установлено, что мужчина подготовил платежные ведомости на списание денежных средств, в которые внес недостоверные сведения о расходовании денежных средств, выделенных для проведения Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в 2015 году в Махачкале, на сумму 1 млн 524 тысяч рублей, - сказано в сообщении ведомства.

При исследовании документов выяснилось, что 932 тысяч рублей потратили необоснованно. Эти деньги госслужащий присвоил себе. Факт установлен полицейскими и сотрудниками УФСБ по Республике Ингушетии. Возбуждено уголовное дело по статье "Растрата в крупном размере с использованием служебного положения".