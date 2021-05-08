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Происшествия8 мая 2021 14:32

Житель Георгиевска истек кровью на территории автовокзала

В сети появилось видео с места инцидента
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Инцидент произошел сегодня, 8 мая, на территории автовокзала Георгиевска Георгиевского городского округа. Очевидцы опубликовали в сети видео.

На кадрах, страшная картина. Молодой мужчина, лежа на асфальте, истекает кровью. Рядом – парень оказывает, по всей видимости, первую медицинскую помощь.

- Говорят, что жена ножом пырнула и уехала на машине, - пишет местная жительница в сети.

Официальных комментариев по этому инциденту пока не поступало. Тем временем горожане сообщают, что раненный мужчина скончался по дороге в больницу.

ЧП