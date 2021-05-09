В Дагестане пропал трехлетний мальчик

В Хасавюртовских районе Дагестана 8 мая пропал трехлетний мальчик. На поиски Забитова Мухаммада Шамильевич вчера бросились более 100 человек. Мальчик проживал в поселке Аэродром Хасавюртовского района.

Ребенок вышел из дома 8 мая 2021 года. Всех, владеющих какой-либо информацией о местонахождении пропавшего ребёнка, просьба сообщить по телефонам: 99-47-40 или +7 928 049-05-84!

К поиску трехлетнего ребенка подключились и кинологи. Всех неравнодушных жителей Хасавюртовского района просят откликнуться, как только будет известна хотя бы малейшая деталь о пропавшем ребенке.