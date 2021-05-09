В Ставрополе 9 мая отменили часть мероприятий из-за плохой погоды

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

В Ставрополе отменили часть мероприятий, которые должны были пройти в Центральном парке, на Владимирской площади и на других улицах города.

Причина – плохие погодные условия.

По плану пройдут только: концерт рок-группы «Чиж & Co» (Крепостная гора, 21:00), концерт «И снова май, весна, Победа» (Крепостная гора, 20:00), кинопоказ фильма «Офицеры» (Крепостная гора, 18:00); праздничный салют (Крепостная гора, Владимирская площадь, и Парк Победы, 22:00).

Плохая погода отменила и ряд мероприятий в Георгиевске.

Так, на центральной площади города временно приостановлены концерты. Праздничная программа возобновится при восстановлении благоприятной погоды.