На Ставрополье прорвало дамбу, из-за чего сильно повысился уровень воды в реке

В Ставропольском крае прорвало дамбу

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю сообщило, что в Новоселицком муниципалитете разрушилась дамба пруда северо-западной части села Чернолесского. Из-за этого сильно поднялся уровень воды в реке Томузловка. Из-за ЧП глава округа ввел режим повышенной готовности на территории села, где находится дамба.

Повышение воды в реке может привести к подтоплению жилых домов, но ситуация находится на контроле администрации и компетентных ведомств.

- Приняты меры по защите населения, бесперебойной работы систем жизнеобеспечения населения, обеспечению устойчивого функционирования объектов. На место выехала ОГ ГУ МЧС России по СК, - сказано в сообщении МЧС.

Сейчас дамбу восстанавливают. Напомним, в регионе начался паводкоопасный период, к которому местные власти активно готовились, чтобы не допустить затоплений.