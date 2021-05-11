В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболело 44 человека

За весь период на Ставрополье на коронавирус протестировано уже около 1 миллиона 764 тысяч человек. Исследования выявляют новые факты заражения. По словам Владимира Владимирова, заболевшим оказывается медицинская помощь.

Врачи борются за жизнь каждого пациента. Однако, к сожалению, за вчерашний день жертвами коронавируса стали еще пять человек. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За сутки диагноз подтвердился еще у 44 жителей нашего региона. Число зараженных в Ставропольском крае достигло 53638.

- Мы все очень надеемся, что коронавирус отступит. Но пока он представляет угрозу здоровью. И чтобы избежать пагубных последствий, важно сделать прививку против COVID-19 и соблюдать меры профилактики. Всем желаю здоровья, берегите себя! –обратился Владимир Владимиров к землякам.

Напомним, что в нашем крае разворачиваются пункции вакцинации от ковида.