На Ставрополье в праздничные дни задержали пьяного водителя маршрутки «Изобильный – Ставрополь»

В рамках операции «Нетрезвый водитель» правоохранители остановили водителя маршрутного такси «Изобильный – Ставрополь». В салоне находились пассажиры. Водитель от прохождения освидетельствования отказался.

Мужчина находился в нетрезвом состоянии. Против него собрали материал. Штрафные санкции предполагают лишение права управлении сроком до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Маршрутку поместили на штрафную стоянку, а пассажиров попутным транспортом направили по месту следования.

Напомним, что с 1 по 10 мая сотрудниками Госавтоинспекции Ставрополья проводила рейды под названием «Нетрезвый водитель». По статистике в длительные праздничные дни количество фиксируемых фактов нетрезвого вождения возрастает.