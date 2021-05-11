В Адыгее ищут пропавшего в реке жителя Ставрополя

Валентин с семьей Фото: СОЦСЕТИ

В Адыгее идут поиски жителя Ставропольского края, уроженца Калмыкии Валентина Зимовцева. Мужчина пытался спасти свалившихся в реку людей.

ЧП случилось 8 мая. Туристы из Астраханской области Андрей Колесников и Максим Седов хотели сделать фотографию на краю каньона, но свалились в реку Белую. Одного моментально унесло течением, а другой успел зацепиться за камень. Валентин пытался вытащить его, но не рассчитался силы и свалился в воду, сообщает "КП-Кубань".

По состоянию на 10 часов 11 мая поиски возобновлены.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ВАЛЕНТИНЕ ЗИМОВЦЕВЕ

Валентин Зимовцев - 36-летний уроженец села Приютное (Калмыкия), но уже долго живет в Ставрополе. Учился в Южном федеральном университете, по специальности - юрист. В соцсетях Валентин описал себя так: "Я простой российский парень!"

Кроме того, у жителя Ставрополя есть жена и малолетняя дочь.