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Происшествия11 мая 2021 12:54

В Пятигорске отменили КВН из-за нападения в школе Казани

Новость сообщил глава города-курорта
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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После утреннего вооруженного нападения на детей и педагогов в казанской школе №175 на Ставрополье отменили КВН.

- В связи с трагическими событиями в городе Казань, мы переносим проведение игр КВН открытой лиги Пятигорска.

Соболезнование всем близким погибших! - сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

Сегодня, 11 мая, открытая лига КВН Пятигорска должна была начать работу. Планировалось, что в 18.00 часов в Доме культуры № 1 пройдет первая встреча команд КВН из Ставропольского края и других регионов Северного Кавказа.

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