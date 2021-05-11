Ставрополье готово оказать помощь пострадавшим в Казани

Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родителям, всем жителям Татарстана, в чьи семьи сегодняшний день принес горе.

- Думаем о вас и разделяем с вами скорбь. Сегодняшние события в Казани потрясли до глубины души. Погибли, ранены дети! Это настоящая трагедия и подлинная боль, - обратился Владимир Владимиров к участникам трагедии.

- Уверен, что все, кто причастен к нападению, получат свое - по закону и сполна. Надеюсь на скорейшее выздоровление раненых.

Владимир Владимиров подчеркнул, что готов оказать содействие в их восстановлении у нас на Кавминводах:

- Чтобы наша целительная природа помогла заживлению всех ран - и физических, и душевных, - подчеркнул он.

«Комсомолка» писала, что вопиющий случай произошел в Казани, утром 11 мая в здании гимназии №175. Там неизвестный устроил стрельбу, затем раздался взрыв. Сейчас уже известно о нападавшем, это 19-летний Ильназ Галявиев, он четыре года назад закончил именно эту школу.

Он с автоматическим оружием, которые было зарегистрировано на него, пришел сюда, прошел через главный вход и сразу начал стрелять - сначала в охранника, затем в учительницу, которая попалась навстречу. Уже после этого он начал расстреливать учеников.