4 человека скончались от коронавируса на Ставрополье за сутки

За вчерашний день от коронавируса на Ставрополье скончались четыре пациента, у которых болезнь проходила в тяжелой форме. Число умерших за весь период пандемии достигло 1416.

За сутки диагноз подтвердился у 28 жителей региона. Число зараженных достигло 53676. Количество выздоровевших от болезни пациентов продолжает расти.

За прошедший день выписаны еще 44 пациента. В целом с начала пандемии - уже 50,7 тысячи.

- Основное средством для противостоянии болезни остается вакцинация. Прививочная кампания на Ставрополье продолжается и помогает поставить заслон перед вирусом. Вакцинация доступна для всех желающих. Берегите себя! Оставайтесь здоровыми! – обратился Владимир Владимиров к землякам.