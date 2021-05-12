В университетах Ставрополья развернут пункты вакцинации

Губернатор Ставрополья в режиме видеоконференции провел заседание краевого координационного совета по противодействию COVID-19.

Там обсудили текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе. Губернатор отметил необходимость увеличения охвата тестированием на COVID-19 для более качественного и объективного контроля за эпидобстановкой.

– Все важные решения, связанные с безопасностью здоровья людей в ситуации с коронавирусом, мы должны принимать, только опираясь на объективные данные и цифры, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Также на заседании обсудили ход иммунизационной кампании. Как прозвучало, всего в крае действуют 103 стационарных прививочных пункта и организована работа 113 мобильных бригад. Они функционируют в ежедневном режиме, включая выходные и праздничные дни. На сегодня прививку от коронавируса на Ставрополье сделали уже свыше 212 тысяч человек.

Губернатор обратил внимание, что запас вакцины в крае и ресурсы региональной системы здравоохранения позволяют повышать доступность прививок для населения и увеличивать темпы вакцинационной кампании.

– Прямо сейчас в больницах и на складах есть в наличии 64 тысячи доз первого компонента вакцины и 122 тысячи доз второго компонента. И наша общая работа должна быть направлена на то, чтобы увеличивать доступность вакцины и информировать людей о возможности сделать прививку, – сказал Владимир Владимиров.

Одним из важных шагов в этом направлении, по поручению главы края, должно стать открытие временных прививочных пунктов в крупнейших вузах региона.

Владимир Владимиров поставил задачу краевому Минздраву проработать такую возможность с руководителями Пятигорского государственного университета, Северо-Кавказского федерального университета, Ставропольского государственного аграрного университета и Ставропольского государственного медицинского университета.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за вчерашний день от коронавируса на Ставрополье скончались четыре пациента, у которых болезнь проходила в тяжелой форме. Число умерших за весь период пандемии достигло 1416.

За сутки диагноз подтвердился у 28 жителей региона. Число зараженных достигло 53676. Количество выздоровевших от болезни пациентов продолжает расти.

За прошедший день выписаны еще 44 пациента. В целом с начала пандемии - уже 50,7 тысячи.