В Ставрополе женщина послушала навигатор и попала в ДТП

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел сегодня, 12 мая, около 12:00, на проспекте Кулакова в Ставрополе. Водитель автомобиля Форд Фокус не уступил дорогу и столкнулась с автомобилем Лада Калина, который двигался в попутном направлении прямо.

По инерции Форд наехал на бордюр и перевернулся, а автомобиль Лада сбил стойку дорожных знаков. В ДТП пострадали четыре человека: оба водителя, а также пассажиры обоих машин. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

За рулем иномарки была 28-летняя жительница Курского округа.

Она пояснила, что ехала по улицам краевой столицы, прибегнув к помощи навигатора.

Отвлекшись на указания направления по навигатору, она не предусмотрела необходимость предоставить преимущество в движении автомобилю, который следовал прямо по своей полосе.

Обстоятельства ДТП и точные причины будут выясняться в рамках назначенной проверки.