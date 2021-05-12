Между селами Татарка и Верхнеегорлыкский начался ремонт 6 км дороги

И.о. министра дорожного хозяйства и транспорта Евгений Штепа рассказал, что строители приступили к восстановлению межпоселковой дороги. Она соединяет село Татарка и хутор Верхнеегорлыкский.

Много лет дорога была разбита: всюду ямы и ухабы, по которым едва передвигались автомобилисты. Ремонт пройдет по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

- Особенно проблематично было здесь в плохую погоду. Но после завершения ремонта проезд здесь для местных жителей станет более комфортным и безопасным, - заявил Штепа.

Напомним, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров не раз отмечал, что важно проводить комплексный ремонт дорог. То есть не просто засыпать яму или сменить асфальт, но озаботиться о пешеходных зонах, светофорах, знаках дорожного движения и т.д.