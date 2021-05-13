На Ставрополье открылись первые круглосуточные пункты вакцинации от COVID-19

В Невинномысске и селе Курсавка открыли первые в Ставропольском крае круглосуточные пункты вакцинации от COVID-19.

Они заработали на базе травматологического пункта городской больницы Невинномысска и приемного отделения Андроповской районной больницы.

Круглосуточные пункты создаются для удобства иммунизации от коронавирусной инфекции для тех людей, которые в течение дня находятся на работе. Теперь в любое время суток без предварительной записи желающие смогут получить один из трех видов рекомендованных в России вакцин: «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), «Эпиваккорона» (Вектор) и «Ковивак» центра имени Чумакова.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией каждый пациент обязательно пройдет осмотр врача.

В минздраве региона сообщили, что в ближайшее время круглосуточные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции будут открыты в каждом городе, городском и муниципальном округе края.

Также по поручению главы региона выездные пункты заработают в крупнейших вузах региона – Северо-Кавказском федеральном, Ставропольском медицинском, аграрном, а также Пятигорском государственном университетах.

На сегодняшний день в крае действует 104 стационарных прививочных пунктов и 113 выездных бригад. Они работают ежедневно в две смены, прививая сотрудников на рабочем месте в организациях и предприятиях края. Выездные пункты также работают в торговых центрах и на рынках в муниципальных образованиях края.

Кампания по вакцинации населения набирает обороты. Ежедневно прививки получают по несколько тысяч человек. На сегодняшний день в регионе первым компонентом привито около 215 тыс. человек. Около 160 тыс. из них полностью завершили вакцинацию. Среди тех, кто привился от коронавируса, порядка 100 тыс. человек в возрасте старше 60 лет.

Напомним, запись на иммунизацию также доступна на региональном портале государственных услуг 26gosuslugi.ru; на едином краевом портале здравоохранения zdrav26.ru, а также по телефонам регистратуры поликлиники по месту жительства и единому номеру «122».