В Ставрополе завершили реставрацию фасада здания по улице Булкина и убрали витражи

Отреставрированный фасад офисного здания. Фото: мэрия Ставрополя

Администрация Ставрополя сообщила, что строители полностью восстановили внешний фасад многоэтажного здания на улице Булкина. Оно нуждалось в ремонте, к тому же имело опасные для людей элементы декора. Речь идет о витражах, которые привлекали жителей города, но являлись аварийными.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что витраж заменят после реконструкции здания. Жители краевой столицы поддержали восстановление фасада и понадеялись, что витраж все-таки вернут.

Сейчас постройка выглядит посвежевшей: полностью заменили покрытие стен, провели подсветку, установили множество легких архитектурных форм. В мэрии отметили, что теперь здание вписывается в ансамбль города.

- Верхние выступающие элементы усилены металлическими отливами, изготовленными по уникальной форме декора. Это обеспечит более надежную защиту от града, снеговой и ветровой нагрузки, - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Справка: здание было построено в 60-х годах ХХ века и находится в историческом центре города. Однако оно не входит в список объектов охраны культурного и исторического наследия.